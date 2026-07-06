به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عملیات بازتوانی و بازسازی مناطق سیل‌زده بخش بورالان شهرستان ماکو با دستور استاندار آذربایجان غربی و هماهنگی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی، اداره‌کل مدیریت بحران استان و فرمانداری ماکو ادامه دارد.

در این راستا، ماشین‌آلات سنگین از نقاط مختلف استان به مناطق آسیب‌دیده اعزام شده‌اند تا روند بازگشایی مسیرها، رفع خسارات و بازسازی زیرساخت‌های روستا‌های ولی‌کندی، پنجرلو و بری با سرعت بیشتری انجام شود.