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با دستور استاندار آذربایجانغربی روند بازسازی مناطق سیلزده بورالان ماکو تسریع می یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عملیات بازتوانی و بازسازی مناطق سیلزده بخش بورالان شهرستان ماکو با دستور استاندار آذربایجان غربی و هماهنگی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجانغربی، ادارهکل مدیریت بحران استان و فرمانداری ماکو ادامه دارد.
در این راستا، ماشینآلات سنگین از نقاط مختلف استان به مناطق آسیبدیده اعزام شدهاند تا روند بازگشایی مسیرها، رفع خسارات و بازسازی زیرساختهای روستاهای ولیکندی، پنجرلو و بری با سرعت بیشتری انجام شود.