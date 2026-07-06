به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: ۱۴۰ دستگاه تراکتور مجهز به مه‌پاش برای کاهش گرمای هوا و خدمت‌رسانی به زائران، در مسیر تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در قم مستقر شده است.

سجاد چهرگانی افزود: ۱۴۰ دستگاه تراکتور مجهز به مه‌پاش با همکاری مراکز مکانیزاسیون استان و استان‌های معین، در طول مسیر تشییع مستقر شده‌اند تا با کاهش گرمای هوا، شرایط مناسب‌تری برای حضور زائران و عزاداران فراهم شود.

وی افزود: همزمان با استقرار تجهیزات، عملیات آبگیری، تست سلامت سامانه‌ها و جانمایی مه‌پاش‌ها انجام شده و تمامی تجهیزات با آمادگی کامل در مسیر خدمت‌رسانی قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم با اشاره به بازدید میدانی از روند آماده‌سازی تجهیزات، بر استمرار نظارت بر عملکرد مه‌پاش و آمادگی کامل نیرو‌های اجرایی تا پایان مراسم تأکید کرد.

سجاد چهرگانی گفت: سازمان جهاد کشاورزی قم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، برای خدمت‌رسانی به زائران و برگزاری هرچه بهتر مراسم تشییع رهبر شهید در آماده‌باش کامل قرار دارد.