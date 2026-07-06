به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمود محمودی در حاشیه برگزاری مراسم بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید با اشاره به حضور کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در این مراسم، گفت: همکاران ما در ستاد و مناطق ۲۲ گانه استان تهران از پیش از شروع مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، به صورت شبانه‌روزی برای برق‌رسانی به مواکب، تامین روشنایی اماکن اسکان و تردد زائران و حفظ پایداری شبکه برق تلاش کردند.

وی با قدردانی از این تلاش بی‌وقفه و مستمر کارکنان به ویژه اکیپ‌های عملیاتی شرکت، تصریح کرد: همکاران ما تا پایان این مراسم در حالت آماده‌باش قرار دارند و برای خدمت‌رسانی به زائران عزیز فعالیت می‌کنند.