به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، در این مراسم که با حال و هوای حزن‌انگیز، حماسی و انقلابی همراه بود، شرکت‌کنندگان در شهرها و روستاها ضمن پیاده‌روی در مسیرهای تعیین‌شده، سینه‌زنی و عزاداری کردند و بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی نشان دادند.

مردم عزادار استان در این تجمعات پرشور پرچم سرخ انتقام بر دست گرفتند و «یا لثارات الخامنه‌ای» سردادند و از نیروهای مسلح و مسئولان جمهوری اسلامی خواستند انتقام خون رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی را از سران آمریکای جنایتکار و رژیم آدمکش صهیونیستی بگیرند و مطیع محض فرامین فرمانده معظم کل قوا و رهبر معظم انقلاب اسلامی امام سید مجتبی خامنه‌ای باشند.

در این حماسه حضور گسترده مردم که جلوه‌ای از همبستگی، ولایتمداری و پاسداشت فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت به نمایش گذاشته شد شعار‌های «آذربایجان بیرکلام انتقام انتقام، توافق با قاتل رهبر نمی‌خواهیم، سر ترامپ کودک کُش را می‌خواهیم، قسم به خون شهدا ترامپ تو را می کشیم، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسراییل، نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا، مرگ بر وطن فروش خائن، مرگ بر سازشکار، هیهات من الذله، دست خدا بر سر ماست خامنه‌ای رهبر ماست، آذربایجان جانباز خامنه‌ای دَن آیریلماز» طنین انداز شد.

آنچه امروز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ از سَر و سِرّ ایران یعنی آذربایجان قهرمان و تبریز ولایتمدار به جهان مخابره شد یک صدا و با شجاعت فریاد انتقام خون قائد شهید اُمّت اسلامی امام خامنه‌ای بود.