عضو مجلس خبرگان رهبری:

حضور گسترده مردم در آیین وداع و تشییع رهبر شهید جلوه‌ای از وفاداری ملت ایران

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: حضور میلیونی مردم در آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید، نمایش اقتدار، وفاداری، ولایت‌مداری، وحدت ملی و دشمن‌ستیزی ملت ایران است.