بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله صفایی بوشهری با تسلیت شهادت رهبر انقلاب به حضرت ولیعصر (عج)، ملت ایران و خانواده معزز ایشان، اظهار کرد: این مصیبت، تنها فقدان یک رهبر سیاسی نیست، بلکه فقدان شخصیتی است که در تراز امامت اسلامی قرار داشت و آثار وجودی او در آینده بیش از امروز شناخته خواهد شد.
وی با بیان اینکه رهبر شهید «یک مکتب» بود، افزود: ایشان تجلی اسلام ناب محمدی (ص) بود و منظومهای فکری و تمدنی از خود به یادگار گذاشت که آینده جهان اسلام و حتی نظم آینده جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به اعتقاد من، پس از حضرات معصومین (ع)، در تاریخ اسلام شخصیتی با چنین جامعیتی کمنظیر و بلکه بینظیر بوده است.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تأکید بر اینکه شناخت ابعاد شخصیت رهبر شهید نیازمند گذر زمان است، گفت: شاید دستکم پنجاه سال زمان لازم باشد تا جهان عظمت شخصیتی را که از دست دادهایم بهدرستی درک کند.
وی یکی از برجستهترین ویژگیهای رهبر شهید را توجه ویژه به علم، فناوری و بهویژه دانش هستهای دانست و گفت: ایشان همواره پشتیبان واقعی دانشمندان هستهای کشور بودند و با نگاه راهبردی خود، مسیر پیشرفت علمی ایران را هموار کردند.
آیتالله صفایی بوشهری در بیان خاطرهای از مراسم افتتاح رسمی نیروگاه اتمی بوشهر گفت: در نشست خصوصی پس از افتتاح، یکی از عالیترین مسئولان صنعت هستهای روسیه سخنانی بیان کرد که هرگز از ذهنم پاک نمیشود. او گفت علم، موهبتی الهی و متعلق به همه بشریت است، اما امروز در اسارت نظام سلطه قرار گرفته و پرچمدار آزادسازی علم از چنگال امپریالیسم علمی، حضرت آیتالله خامنهای است.
وی تصریح کرد: اینکه یک شخصیت برجسته علمی جهان چنین تحلیلی از نقش رهبر انقلاب ارائه دهد، نشاندهنده جایگاه بیبدیل ایشان در عرصه علم و فناوری است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی اظهار کرد: هدایت الهی و عنایت حضرت ولیعصر (عج) سبب شد شخصیتی شایسته، عالم، مجاهد و تربیتیافته مکتب امام شهید، سکان هدایت انقلاب را بر عهده گیرد.
وی گفت: انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، التیامی بر دلهای داغدار ملت ایران بود و امروز مردم با همان عشق و ولایتمداری، در کنار رهبر جدید ایستادهاند.
آیتالله صفایی بوشهری حضور گسترده مردم در آیینهای وداع و تشییع رهبر شهید را جلوهای از وفاداری ملت ایران دانست و تاکید کرد: مردم، اصلیترین مؤلفه قدرت ملی هستند و همین حضور، یکی از مهمترین عوامل ناکامی دشمنان در جنگ اخیر بود.
وی تصریح کرد: این حضور میلیونی، تنها یک مراسم تشییع نیست؛ بلکه نمایش اقتدار، وفاداری، ولایتمداری، وحدت ملی و دشمنستیزی ملت ایران است. مردم با حضور خود اعلام کردند همانگونه که رهبر شهید همه هستی خود و خانوادهاش را فدای اسلام و ایران کرد، آنان نیز راه او را ادامه خواهند داد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با نقل خاطرهای از یکی از دیدارهای مسئولان با رهبر شهید گفت: روزی از ایشان سؤال شد مهمترین وظیفه مسئولان چیست؟ ایشان بدون درنگ فرمودند: «مردمداری، مردمداری، مردمداری.»
وی یادآور شد: رهبر شهید تنها این توصیه را بیان نمیکرد، بلکه خود سالها جلوتر از همه به آن عمل کرده بود و همین اخلاص و خدمت صادقانه، محبت عمیق او را در دل ملت ایران ماندگار ساخت.