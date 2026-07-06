به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،

دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه، فرمانده سپاه استان، فرمانده قرارگاه نجف اشرف، فرمانده ارتش در غرب کشور، معاونان استاندار، فرماندار کرمانشاه و جمعی از مدیران استان نیز در این آیین حضور داشتند.