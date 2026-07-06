برگزاری مراسم وداع با امام و رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد النبی(ص) شهر کرمانشاه
مراسم وداع با امام و رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد النبی(ص) شهر کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،
دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه، فرمانده سپاه استان، فرمانده قرارگاه نجف اشرف، فرمانده ارتش در غرب کشور، معاونان استاندار، فرماندار کرمانشاه و جمعی از مدیران استان نیز در این آیین حضور داشتند.
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