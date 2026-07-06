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معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: ۲۷ طرح آبخیزداری با اعتبارات محرومیتزدایی در لرستان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،عبدالرضا نورییزدان با اشاره بهضرورت اجرای طرحهای آبخیزداری در لرستان اظهار کرد: طرحهای آبخیزداری نقش مهمی در کنترل و مدیریت منابع آب دارند و از طرفی در راستای جلوگیری از سیلاب و فرسایش خاک مؤثر هستند که بر همین اساس، امسال از محل اعتبارات محرومیتزدایی ۲۷طرح آبخیزداری در لرستان اجرا خواهد شد که این برنامه با همکاری بسیج سازندگی انجام میشود.
وی بیان کرد:هرساله اعتبارات ملی، استانی و محرومیتزدایی برای اجرای طرح های آبخیزداری در نظر گرفته میشود ولی امسال رقم دقیق تخصیص اعتبارات مشخص نیست و فعلاً بر اساس اعتبارات محرومیتزدایی و طبق اولویت طرح آبخیزداری اجرا میشود.
معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان تصریح کرد: در راستای مطالعه عرصههای منابع طبیعی در لرستان، تاکنون این برنامه در سطح یک میلیون و ۲۶۳ هزار هکتار اجرا شده و لازم است مطالعه سایر عرصهها بر اساس برنامه و طبق اعتبارات انجام شود تا اثرگذاری لازم را در مدیریت منابع آبی و اجرای طرحهای آبخیزداری داشته باشد.
نورییزدان بیان کرد:طرح های آبخیزداری بر اساس اولویتهایی که مدنظر است، اجرا میشوند تا اثرگذاری داشته باشند و در کنار این طرح ها نیز بندهای خاکی در برخی از مناطق و شهرستانها تعریف شده تا بتوانند مدیریت منابع آب را انجام دهند.