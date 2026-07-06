پخش زنده
امروز: -
مسابقه ملی تدبر در سوره مبارکه فجر با هدف ترویج فرهنگ تدبر در قرآن برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسابقه ملی تدبر در سوره «فجر» با جوایز نقدی و اعطای گواهینامه برگزار میشودبه گزارش ایکنا، مسابقه ملی تدبر در سوره مبارکه فجر با بیان حجتالاسلام والمسلمین محمدحسين الهیزاده و با هدف ترویج فرهنگ تدبر در قرآن برگزار میشود.
آزمون این مسابقه روز شنبه ۲۰ تیرماه برگزار خواهد شد، همچنین آیین قرعهکشی و اهدای جوایز یکشنبه ۲۱ تیرماه انجام میشود.
علاوه بر ارائه گواهینامه پایان دوره برای تمامی شرکت کنندگان، برای برگزیدگان این مسابقه جوایز نقدی در نظر گرفته شده است؛ بر همین اساس نفر اول ۲۰ میلیون ریال، نفر دوم ۱۰ میلیون ریال و نفر سوم ۵ میلیون ریال جایزه دریافت خواهند کرد. همچنین هشت جایزه دیگر نیز به قید قرعه به هشت نفر از شرکتکنندگان اهدا میشود.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و حضور در این مسابقه میتوانند از طریق کانال اختصاصی مسابقه در پیامرسان ایتا اقدام کنند.