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فرماندار شاهرود برنامه های این شهرستان را برای اسکان ، پذیرایی و اعزام زائران به مراسم بدرقه و وداع با پیکر امام تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدحسن آصفری با اشاره به تشکیل کمیته های هماهنگی برنامههای بزرگداشت رهبر شهید در شهرستان شاهرود گفت: ۴۵ محل پذیرایی و اسکان زائران در مدارس، مساجد، هیاتهای مذهبی، خوابگاههای دانشجویی و سالنهای ورزشی به ظرفیت ۲۰ هزار نفر تدارک دیده شده است.
وی همچنین از برپایی ۶۰ موکب پذیرایی در مسیرهای منتهی به تهران و مشهد مقدس در محدوده جادههای شهرستان شاهرود خبر داد.