یک استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های برجسته رهبر شهید انقلاب، قدرت گفتمان‌سازی و ایجاد موج در جامعه بود، گفت: قدرتی خداوند به ایشان بخشیده بود تا بتوانند یک گفتمان جامع ایجاد کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام محمد انصاری با اشاره به مفهوم مقاومت در هر زمانی از سوی رهبر شهید، اظهارکرد: موضوع مقاومت صرفاً یک کلیدواژه پراکنده در منظومه افکار رهبری نبوده است؛ مقاومت، کلیدواژه‌ای اصلی بود که حتی پیش از انقلاب اسلامی نیز در سخنان رهبری به عنوان یک موضوع برجسته وجود داشت. در آن زمان، شاید بُعد مقاومت بیشتر ناظر به مبارزات بود، اما پس از پیروزی انقلاب، این مفهوم در جهت رسیدن به اهداف، در کنار «جهاد سخت» و «جنگ نرم» بسط یافت و به ساحت‌های مختلفی رسید؛ ابعادی نظیر مقاومت اقتصادی و مقاومت علمی.

او بیان کرد: همواره بحث مقاومت جزو ۱۰ موضوع اول و پرتکرارترین مفاهیمی بوده که ایشان در کنار مفاهیمی، چون وحدت، مردم‌سالاری، عقلانیت و عزت بر آن تأکید داشتند.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های برجسته رهبر شهید انقلاب، قدرت گفتمان‌سازی و ایجاد موج در جامعه بود، افزود: قدرتی خداوند به ایشان بخشیده بود تا بتوانند یک گفتمان جامع ایجاد کنند. انتخاب واژه مقاومت نیز ناشی از دقت، ظرافت و اتصال ایشان به منبع وحی و نبوت بود. ایشان آگاهانه واژه‌ای را انتخاب کردند که این مفهوم را محدود به اقشار خاص یا جامعه مسلمانان نکند.

انصاری بیان کرد: اگر واژه‌ای با پسوند‌های خاص انتخاب می‌شد، مقاومت فقط در دایره مومنین محصور می‌شد، اما ایشان «مقاومت» را به عنوان یک موضوع «فطری» مطرح کردند. وقتی مقاومت امری فطری باشد، تبدیل به موضوعی «فرا دینی» و «فرا ملیتی» می‌شود. به همین دلیل است که امروز در «جبهه مقاومت»، می‌بینیم که فقط مسلمانان نیستند که به این گفتمان پیوسته‌اند؛ بلکه افراد از ملیت‌ها و ادیان مختلف، از این گفتمان حمایت می‌کنند، برای آن تجمع می‌کنند و هوادارش هستند.

او عنوان کرد: هرچند مفهوم مقاومت از مفاهیم دینی ما استخراج شده، اما به دلیل نگاه جامع رهبر شهید، به عنوان یک موضوع جهانی و منطبق با فطرت انسان ارائه شده است. ضمن اینکه گستره و پهنای این مفهوم، چیزی نیست که محدود به یک منطقه یا مذهب خاص باشد.