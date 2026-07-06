به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان در جمع اصحاب رسانه این شهر گفت: مردم و دستگاه های اجرایی آماده خدمات رسانی جهادی روزانه به بیش از ۱۵۰۰ نفر از زائران امام شهید در مشهد مقدس هستند.

مهدی ناصری افزود: فریمان به عنوان یکی از مسیرهای شرقی ورودی به مشهد مقدس، نقش مهمی در پذیرایی از زائران ایفا می‌کند و در همین راستا، جلسات متعددی با حضور دبیرخانه ستاد مراسم و متولیان امر برگزار شده و تقسیم کار دقیق برای اجرای هرچه بهتر این برنامه‌ های مردمی انجام پذیرفته است.

ناصری با بیان این که تمام جوانب کار از پذیرایی تا اسکان سنجیده شده است، اظهار داشت: در مسیر ورودی شهرستان تا نقطه تلاقی با مشهد و دهستان سنگ‌ بست ۸ ایستگاه صلواتی توسط مردم خداجو و گروه‌ های جهادی راه‌ اندازی شده است و تمامی امکانات از جمله آب، نان، یخ و خدمات بهداشتی در این ایستگاه‌ ها فراهم شده است.

وی در خصوص تأمین نان برای زائران در مشهد مقدس نیز اظهار داشت: بیش از ۱۷۰ واحد نانوایی در حوزه‌ های خانگی و جهادی اعلام آمادگی کرده‌ اند تا روزانه ۱۰۰ هزار قرص نان را پخت، بسته‌ بندی و به ستاد استان در مشهد تحویل دهند.

فرماندار فریمان افزود: تاکنون بیش از ۳۰ تن آرد به نانوایی های شهرستان تحویل شده و برای تخصیص آرد مورد نیاز به نانوایی های خانگی نیز با استان هماهنگی های لازم انجام شده است و به محض تأمین، عملیات پخت آغاز می‌ شود.

ناصری درباره مدیریت ترافیک و تردد خودروها گفت: با توجه به ایجاد ترافیک سنگین و احتمال مسدود شدن مسیرها، تمهیدات لازم اندیشیده شده است و دو نقطه در ورودی فریمان و مشهد مشخص شده تا در صورت بروز محدودیت ترافیکی، خودروهای شخصی به پارکینگ‌ های تعیین‌ شده هدایت شوند و زائران با وسایل نقلیه عمومی به مشهد منتقل شوند.

وی همچنین از آماده‌ باش کامل دستگاه‌ های امدادی و خدمات‌ رسان خبر داد و افزود: جمعیت هلال احمر، اورژانس، آتش‌ نشانی و نیروهای انتظامی و بسیج در طول محور و ایستگاه‌ های مورد نظر مستقر خواهند بود.