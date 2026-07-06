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اسفند سال ۷۵، سفر تاریخی امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنهای روز ماندگار در تاریخ خوزستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، قائد شهید امت حضرت امام خامنهای (ره) عنایت و نگاه ویژه به استان خوزستان داشتند. در سالهای دفاع مقدس و دوران ریاست جمهوری شان بارها به خوزستان و جبهههای حق علیه باطل حضور یافتند.
رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنهای در دوران رهبریشان در ۲۰ اسفند ماه سال ۱۳۷۵ به خوزستان سفر کردند و این سفر در تاریخ این استان شهید پرور ماندگار شد.
امام مجاهد شهیدمان در این سفر تاریخی ضمن دیدار با مردم شهرهای مختلف استان، روحانیون، دانشگاهیان، بانوان، جوانان و اقشار مختلف مردم و حضور در یادمانهای دفاع مقدس، از طرحهای مختلف اقتصادی، عمرانی، صنعتی و کشاورزی استان دیدن کرد و یکی از طرحهای مهم این سفر طرح بزرگ کشاورزی خوزستان بوده است.
در مجموع رهبر شهید انقلاب اسلامی توجه ویژهای در خصوص توسعه و حل مشکلات استان خوزستان داشتند و مردم ولایتمدار این خطه از ایران اسلامی بارها ارادت خود را به علمدار انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای (ره) نشان دادهاند.