مراسم بزرگداشت و سوگواری رهبر شهید مان و دیگر شهدای جنگ تحمیلی سوم شب گذشته در گلزار شهدای خلدبرین یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراسم بزرگداشت و سوگواری رهبر شهید مان و دیگر شهدای جنگ تحمیلی سوم شب گذشته در گلزار شهدای خلد برین یزد برگزار شد.



در این مراسم یاد و خاطره ان شهدای سر افراز گرامی داشته شد و بر ادامه راه رهبر شهیدمان و بیعت با مقام معظم رهبری ایت الله سید مجتبی خامنه‌ای تاکید شد.



امور فرهنگی گلزار شهدای خلد برین این مراسم معنوی را با حضور جمع کثیری از اقشار مختلف مردم برگزار کرد.