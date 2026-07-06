بیستمین یادواره سیزده شهید والامقام روستای تویه رودبار شهرستان دامغان با محوریت گرامیداشت رهبر شهید، شهدای جنگ رمضان، شهدای واقعه هفتم تیر و ۱۶۸ شهید میناب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام حسن بابانژاد، از اساتید حوزه علمیه قم و از شاگردان وارسته رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، همراه بود.

حجت‌الاسلام بابانژاد در این آیین، با اشاره به پیوند عمیق میان نهضت عاشورا و فرهنگ ایثار و شهادت در انقلاب اسلامی، یاد و خاطره امام عزیز را زنده نگه داشتن و در بیانات خود عرض کردن: شهدا با تبعیت از مکتب سرخ حسینی، درس ایستادگی و عزت را در تاریخ این مرز و بوم به یادگار گذاشتند.

برگزاری این یادواره‌ها، مصداق بارز زنده نگه‌داشتن جریان نورانی مقاومت است که ضامن بقای عزت و استقلال ایران اسلامی در برابر تهاجمات فرهنگی و سیاسی دشمنان است.