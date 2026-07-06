معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران از استقرار ۱۱۰۰ نیروی این مجموعه از اولین ساعات بامداد امروز در محور تشییع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احمد معظمی گودرزی با اشاره به استقرار ۱۱۰۰ نیروی این مجموعه از اولین ساعات بامداد امروز در محور تشییع گفت: مسیر ۲۵ کیلومتری تشییع رهبر شهید ایران حدفاصل تهران پارس تا میدان آزادی و در ۲۱ پهنه محل ماموریت نیرو‌های شهربان و حریم‌بان است.

وی توضیح داد: برای این مسیر ۱۱۰۰ نیروی شهربان با ۳۵۰ خودرو و ۱۰۰ موتور به انجام وظیفه مشغول هستند.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان در ادامه با بیان اینکه هر گونه بساط گستری و سدمعبر در مسیر تشییع رهبر شهید ایران ممنوع است، گفت: ما چند ماموریت ستادی داریم که مهمترین آنها برنامه ریزی به منظور حفظ انضباط شهری و استقرار نیرو‌های حریم، معبر و شهر در مراسم تشییع، پیگیری و هماهنگی با مبادی ذی ربط جهت تحقق برنامه و اهداف ماموریت‌ها، پیگیری از مناطق جهت همکاری نیرو‌های انضباط شهری با پلیس راهور، نظارت عالیه بر نحوه عملکرد مناطق در برقراری انضباط شهری در مسیر‌های تعیین شده و ارسال گزارش عملکرد به مدیران ارشد خدمات شهری، است.

معظمی تاکید کرد: همچنین ۸ تیم ارزیاب تخصصی نیز در مراسم حضور دارند و عملکرد نیرو‌ها را تا پایان مراسم مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی با اشاره به زائرسرا‌ها و پارکینگ‌های بزرگ ورودی تهران نیز گفت: نیرو‌های خدوم شهربان و حریم‌بان جدا از وظایف ذاتی خود حفظ و حراست ۱۴ پارکینگ بزرگ تهران و همچنین خدمت به زوار مراسم تشییع را در زائرسرا‌ها برعهده دارند.

گفتنی است نیرو‌های شهربان در مراسم وداع با رهبر شهید نیز در روز‌های دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم تیرماه، برای هر روز تعداد ۴۰۰ نفر نیرو، ۵۰ دستگاه موتورسیکلت و ۹۰ خودرو، وظیفه حفظ انضباط و مدیریت شهری در محدوده مصلای تهران را بر عهده داشتند.