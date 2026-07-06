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استاندار کرمانشاه درمراسم وداع با رهبر شهید گفت: مردم کرمانشاه همواره در تبعیت از ولایت و رهبری پیشگام بودهاند و امروز با این حضور، بار دیگر با آرمانهای امام شهید و خلف صالح ایشان بیعت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،دکتر منوچهر حبیبی درمراسم وداع با رهبر شهید که در مسجد النبی طاق بستان شهر کرمانشاه برگزار شد ضمن اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید اظهار کرد: میراث گرانبهایی که امروز به عنوان عزت و اقتدار ایران اسلامی میشناسیم، حاصل ایستادگی و پایمردی این مرد بزرگ است زیرا ایشان شخصیتی معنوی، با صلابت و مقتدر بود که حتی از دیدگاه نظریهپردازهای خارجی، در بسیاری از ابعاد بینظیر یا کمنظیر بوده است.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه جبهه مقاومت و عزت امروز ایران اسلامی، دستپرورده این انسان بزرگ است، افزود: یکی از هنرهای بزرگ رهبر شهید، تربیت انسانهایی بود که در مقابل ابرقدرتهای جهانی ایستادند و به ما آموختند که ایران اسلامی میتواند روی پای خود بایستد و در جهان حرفی برای گفتن داشته باشد.
دکتر حبیبی گفت: ما به رهروی از چنین امامی افتخار میکنیم و امیدواریم خداوند توفیق دهد پاسدار ارزشها و منشهایی باشیم که ایشان پایهگذاری کرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به حضور خودجوش زائران کرمانشاهی در مراسم تشییع امام شهید افزود: مردم استان کرمانشاه همواره نشان دادهاند که از مسئولان جلوتر هستند و در پشتیبانی از نظام و ولایت سنگ تمام میگذارند.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: این حضور پرشور، بیعت مجددی با خلف صالح و راه روشن آن امام شهید است که با حمایت و حضور مردم، مسیر ایشان با قدرت هرچه تمامتر ادامه خواهد یافت.
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