در جلسه‌ای با حضور قائم مقام مدیرعامل توانیر، مدیرعامل توزیع نیروی برق خراسان رضوی از آمادگی کامل این شرکت برای تأمین برق پایدار، پشتیبانی فنی و ارائه خدمات عملیاتی در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست هماهنگی با حضور محسن ذبیحی قائم‌مقام مدیرعامل شرکت توانیر، آخرین تمهیدات و برنامه‌های صنعت برق استان خراسان رضوی برای تأمین برق پایدار، پشتیبانی از مواکب و تأمین روشنایی مسیر‌های منتهی به مشهد مقدس مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت.

علیرضا خدابنده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده زائران و عزاداران از سراسر کشور در استان خراسان رضوی، اظهار کرد: با توجه به اهمیت این مراسم و ضرورت ارائه خدمات پایدار و بدون وقفه، از روز‌های گذشته اقدامات گسترده‌ای در حوزه‌های فنی، اجرایی و پشتیبانی آغاز شده و تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود در سطح استان برای این مأموریت مهم سازماندهی شده است.

وی افزود: در این راستا، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین برق مطمئن و پایدار ۱۳ محور اصلی منتهی به مشهد مقدس، تقویت زیرساخت‌های شبکه، تأمین روشنایی مسیر‌های تردد و پشتیبانی از مواکب و ایستگاه‌های خدمت‌رسانی انجام شده و مدیریت‌های برق شهرستان‌های استان نیز با آمادگی کامل در این عملیات مشارکت دارند.

خدابنده با تأکید بر استقرار گروه‌های اجرایی و عملیاتی در نقاط حساس و پرتردد، تصریح کرد: تمامی اکیپ‌های بهره‌برداری، اتفاقات و عملیات شبکه به همراه تجهیزات تخصصی، خودرو‌های عملیاتی، مولد‌های برق اضطراری و امکانات پشتیبانی و لجستیکی در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا اختلال احتمالی، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی همچنین از پایش مستمر وضعیت شبکه برق توسط مرکز دیسپاچینگ و واحد‌های بهره‌برداری خبر داد و گفت: رصد شبانه‌روزی شبکه، کنترل پایداری تأسیسات و مدیریت شرایط بهره‌برداری تا پایان مراسم با حداکثر ظرفیت و حساسیت دنبال خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر هم‌افزایی صنعت برق استان با سایر دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی، خاطرنشان کرد: کارکنان شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با تمام توان و بهره‌گیری از تمامی امکانات فنی، اجرایی و پشتیبانی، تلاش خواهند کرد تا با تأمین برق پایدار و خدمت‌رسانی مطلوب، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم عظیم ملی و معنوی را فراهم کنند.