عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: رهبر شهید تنها یک مسئول یا چهره سیاسی نبود، بلکه یک مکتب ایستادگی و اقتدار بود؛ ایشان درعرصه تصمیم‌گیری، ایمان، مردم‌باوری و مقابله با جبهه استکبار، الگویی عینی از یک انسان مومن و انقلابی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، دکتر سید زکریا محمودی رجا به زبان گفتمان انقلاب اسلامی و با توجه به جنگ‌های تحمیلی اخیر اظهار کرد: برجسته‌ترین ویژگی ایشان، ترکیب کم‌نظیر شجاعت راهبردی با اخلاص و مردم‌باوری بود؛ ایشان باور داشت دوران «بزن و دررویی» دشمن باید پایان یابد، زیرا دشمن با تصور اقدام بدون هزینه، گستاخ‌تر خواهد شد.

وی افزود: رهبر شهید در عرصه مدیریت و شخصیت، نماد این حقیقت بود که اقتدار از ایمان سازمان‌یافته سرچشمه می‌گیرد؛ ایشان میدان را به‌خوبی می‌شناخت، مردم را درک می‌کرد، فریب لبخند دشمن را نمی‌خورد و از تهدیدهایش هراسی نداشت.

مهمترین میراث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رهبر شهید

محمودی رجا با تاکید بر اینکه مهم‌ترین میراث رهبر شهید، تبدیل مقاومت از یک شعار به تجربه‌ای عینی، ملی و تمدنی بود گفت: در عرصه سیاسی، میراث ایشان تثبیت این واقعیت بود که ایران قدرتمند در برابر رژیم صهیونیستی و جبهه استکبار نه منفعل است و نه نیابتی عمل می‌کند، بلکه با اراده، قدرت و ابتکار خود در معادلات منطقه نقش‌آفرینی می‌کند.

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: جنگ‌های تحمیلی اخیر نیز نشان داد معادلات منطقه دیگر همانند گذشته نیست و اراده ملت ایران به متن تحولات منطقه وارد شده است.

وی افزود: در حوزه فرهنگی، ایشان میراث‌دار و بازتولیدکننده فرهنگ عزت، غیرت، شهادت، مسئولیت‌پذیری و امید بود و با رفتار و منش خود نشان داد که همچنان می‌توان با زبان ایمان، فداکاری و مجاهدت، ملت را به حرکت درآورد.

محمودی رجا اظهار کرد: در بعد اجتماعی نیزمهمترین میراث ایشان، احیای باور «ما می‌توانیم» در مقیاس ملی بود.

ادامه راه رهبر شهید

عضو هیات علمی دانشگاه شهد چمران اهواز با اشاره به اینکه ادامه راه رهبر شهید، به معنی ترجمه آرمان‌های ایشان به رفتار‌های روزمره فردی و اجتماعی است گفت: مردم با حفظ وحدت ملی، حول محورعزت ایران، تقویت روحیه مقاومت در زندگی واقعی، شناخت صحیح دشمن و تبدیل احساسات به مسئولیت می‌توانند راه ایشان را ادامه دهند.

نقش جوانان در حفظ و تبیین میراث رهبر شهید

وی بیان کرد: جوانان در این مسیر نقش محوری دارند؛ زیرا تمرکز اصلی دشمن نیز بر ذهن و هویت نسل جوان است.

محمودی رجا گفت: یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های جوانان، جهاد تبیین و بازسازی روایت صحیح برای نسل خود است تا بتوانند تبیین کنند که مقابله با رژیم صهیونیستی بخشی از دفاع از امنیت ملی، عزت ملی و هویت تاریخی ایران اسلامی است.

این استاد دانشگاه شهید چمران اهواز اضافه کرد: باید بدانند که قدرت واقعی کشور از پیوند میدان، علم، فناوری، رسانه و اراده مردمی ساخته می‌شود و باید ابعاد فکری، معنوی، اجتماعی و تمدنی شخصیت ایشان را زنده نگه دارند.

وی اظهار کرد: رهبر شهید را باید در متن حوادث بشناسید، همچنین لازم است مطالعه با گفت‌و‌گو، کار جمعی و کنش اجتماعی همراه باشد.

محمودی رجا تاکید کرد: در نهایت، نباید از رهبر شهید تنها خاطره‌ای ماندگار ساخت، بلکه باید نقشه راه و الگویی برای امروز و فردای کشور ترسیم کنیم، الگویی از اخلاص، شجاعت، مردمی بودن و اقدام به‌موقع.