پخش زنده
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چهارمین قسمت ویژهبرنامه زنده «امین ایران» همزمان با آیین وداع با امام مجاهد شهید انقلاب اسلامی، با حضور جمعی از هنرمندان، خانواده شهدا و چهرههای فرهنگی از شبکه نسیم پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این قسمت، خانواده شهید آوین کاشانی، کورش زارعی (بازیگر)، محمدرضا موسوی (خواننده)، محمدرضا ورزی (کارگردان)، میلاد هارونی (خواننده)، علی ناصری (همسایه بیت رهبری) و جمعی دیگر از مهمانان حضور خواهند داشت.
میهمانان این برنامه با بیان خاطرات، دیدارها، همراهیها و لحظههای ماندگار خود، از شهید امت حضرت آیتالله خامنهای سخن خواهند گفت.
ویژهبرنامه «امین ایران» با هدف بازخوانی ابعاد شخصیتی، فرهنگی و اجتماعی رهبر شهید، امروز از ساعت ۱۳ تا ۱۷ زنده پخش میشود.