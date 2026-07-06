به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با افزایش ۱۳۰ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر دیروز، ۱۷ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز به ترتیب بدون با یک میلیون تومان و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت، به ترتیب ۱۷۹ میلیون و ۱۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم بدون تغییر قیمت، ۹۳ میلیون تومان به فروش رسید.

ربع سکه هم با ۵۰۰ هزار تومان افزایش نرخ، ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.

هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم بدون تغییر قیمت در بازار مشهد ۳۷۰ هزار تومان داد و ستد شد.