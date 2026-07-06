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رئیس جمعیت هلالاحمر دزپارت از برگزاری نشست مشترک با رئیس کمیته امداد امام خمینی این شهرستان با هدف هماهنگی، برنامهریزی و بررسی سازوکار اجرای طرح یاس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمزه رضایی گفت: نشست مشترک با رئیس کمیته امداد امام خمینی دزپارت و مسئول واحد جوانان جمعیت هلالاحمر برگزار شد و طی آن، نحوه اجرای طرح «یاس»، تقسیم وظایف، تقویت همکاریهای مشترک و راهکارهای ارتقای کیفیت خدماترسانی به جامعه هدف مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
وی افزود: طرح «یاس» با بهرهگیری از ظرفیت جوانان و داوطلبان جمعیت هلالاحمر و در تعامل با کمیته امداد، با هدف حمایت از خانوادههای نیازمند، توسعه مشارکتهای داوطلبانه و ارائه خدمات اجتماعی و آموزشی اجرا میشود.
رضایی ادامه داد: همافزایی میان دستگاههای خدمترسان، نقش مؤثری در تحقق اهداف طرحهای حمایتی و افزایش اثربخشی خدمات دارد و اجرای موفق طرح «یاس» نیز مستلزم برنامهریزی منسجم، هماهنگی بینبخشی و استفاده از ظرفیت نهادهای همکار است.
رئیس جمعیت هلالاحمر دزپارت در پایان با تأکید بر تداوم همکاریهای مشترک میان جمعیت هلالاحمر و کمیته امداد امام خمینی اظهار امیدواری کرد: با استمرار این تعاملات، زمینه اجرای مطلوب طرح «یاس» و ارائه خدمات مؤثرتر به خانوادههای تحت حمایت در سطح شهرستان فراهم شود.