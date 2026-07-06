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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأکید بر نقش فضای مجازی در انعکاس حماسههای مردمی، از آمادگی کامل شبکه ارتباطی برای پوشش مطلوب مراسم وداع با رهبر شهید در تهران، قم و مشهد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تبیین نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب به فضای مجازی، این فضا را بستری برای روایت واقعیتهای ایران و نمایش حماسههای مردمی دانست و از آمادگی کامل زیرساختهای ارتباطی کشور برای پوشش مراسم تشییع رهبر شهید در تهران، قم و مشهد خبر داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ امروز (دوشنبه ۱۵ تیر ماه) در حاشیه آئین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در جمع خبرنگاران، با اشاره به جایگاه فضای مجازی در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای این فضا برای انعکاس واقعیتهای کشور و حماسه حضور مردم تأکید کرد.
فضای مجازی، ابزاری راهبردی برای روایت واقعیتهای ایران
هاشمی، گفت: «یکی از آموزههای بنیادین و نگاه راهبردی که همواره از رهبر انقلاب شنیدهایم، توجه عمیق به فضای مجازی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای آن برای ارائه واقعیتهای کشور به جهانیان بوده است. ایشان نگاهی فراتر از یک ابزار ساده داشتند و همواره بر ضرورت مدیریت هوشمند این فضا تأکید میکردند.»
وی اظهار کرد: «فضای مجازی از دیدگاه رهبر انقلاب، ابزاری برای نمایش حماسههای مردمی است. برای نمونه، حضور پرشور مردم در مراسمهای باشکوه ملی، حماسهای است که باید از طریق ظرفیتهای دیجیتال به گوش جهانیان برسد.»
وزیر ارتباطات ادامه داد: «هدف ما این است که از طریق این بستر، پیام وحدت، انسجام و پیوند عمیق میان مردم و نظام را به همه جهان مخابره کنیم تا جهانیان بدانند مردم ما تا آخرین نفس برای عزت و اصالت ایران ایستادگی میکنند.»
حضور مردم، مسئولیت خدمترسانی را دوچندان کرده است
هاشمی، با اشاره به حضور گسترده و باصلابت مردم در صحنههای اخیر و وظایف مسئولان؛ افزود: «مردم ما حقیقتاً ملت شریف، بصیر و آگاهی هستند که در همه عرصههای انقلاب، پای کار کشور و نظام ایستادهاند. این حضور حداکثری و هوشمندانه، مسئولیت ما را در دو سطح تعریف میکند.»
وی، ادامه داد: «نخست؛ اینکه این مشارکت، مسئولیت ما را برای ارائه خدمات باکیفیت و شایسته به این مردم عزیز دوچندان میکند. ما به عنوان مسئولان، پس از این صحنههای باشکوه، با وظیفهای مضاعف روبهرو هستیم تا تلاش خود را برای خدمتگزاری به این ملت امیدوار و بااصالت به کار بگیریم. دوم؛ اینکه این حضور، گواهی بر حقانیت مسیر ماست و نشان میدهد که جمهوری اسلامی، هویت خود را از همین مردم میگیرد.»
تمهیدات ویژه برای پایداری ارتباطات در مراسم تشییع
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پاسخ به پرسشی درباره تراکم بالای جمعیت در مراسمهای ملی، وضعیت پوشش شبکه و اینترنت در استانهای اصلی و آمادگیهای لازم برای جلوگیری از اختلالات؛ خاطرنشان کرد: «همکاران ما در تمامی حوزهها و اپراتورهای اصلی کشور، برنامهریزیهای بسیار دقیقی را برای پوشش گسترده در سه استان تهران، خراسان رضوی و قم انجام دادهاند.»
وی تصریح کرد: «در شهر تهران، به طور مشخص برای پوشش محل برگزاری مراسم در مصلی، از ترکیب ظرفیتهای شبکه ثابت با محوریت فیبر نوری و همچنین ظرفیتهای شبکه سیار استفاده شد. همچنین برای تضمین کیفیت ارتباطات در نقاط با تراکم جمعیت بسیار بالا، از تکنولوژیهای پیشرفتهای نظیر بالنهای فضایی و تجهیزات سیار اپراتورهای همراه (همراه اول، ایرانسل و رایتل) استفاده خواهیم کرد.»
هاشمی، تأکید کرد: «هدف نهایی ما این است که مردم بتوانند بدون هیچ محدودیتی، روایت خود و حماسههای این مراسم را به طور مستقیم به جهانیان مخابره کنند.»
برگزاری آیین تشییع رهبر شهید در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا
مراسم تشییع پیکر مطهر مجاهد شهید حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای (قدسالله نفسهالزکیه)، شهیده سیده بشری حسینی خامنهای، شهید مصباحالهدی باقری، شهیده زهرا حدادعادل و شهیده زهرا محمدی گلپایگانی، امروز دوشنبه ۱۵ تیر با حضور پرشور عزاداران رهبر شهید آغاز شد.
خودروی حامل پیکرهای مطهر این شهیدان از مهدیه امام حسن (ع) در تقاطع خیابان آزادی و بزرگراه یادگار امام به سمت میدان آزادی حرکت خواهد کرد.
بر اساس برنامه اعلامشده، مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان، روز سهشنبه ۱۶ تیر در شهر مقدس قم برگزار میشود و روز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ نیز آیین تشییع و خاکسپاری در حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد مقدس انجام خواهد شد.
همچنین مراسم ویژه وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا برگزار میشود.