اسکندر مومنی، وزیر کشور، با حضور در مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت، در آیین بدرقه آقای شهید ایران شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در مراسم تشییع و بدرقه پیکر مطهر حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای و خانواده مکرم ایشان، شرکت کرد.

وی در حاشیه حضور در این مراسم گفت: امروز پیکر مطهر آقای شهیدمان را با دل‌هایی اندوهگین از فراق بدرقه می‌کنیم، اما بی‌تردید آرمان و راه ایشان جاودانه خواهد ماند و آزادگان جهان و پیروان قائد شهید امت، مکتب ایشان را ادامه خواهند داد.

این مراسم با حضور گسترده و میلیونی اقشار مختلف مردم، مسئولان کشوری و لشکری، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با حضور در این آیین، با آقای شهید ایران، وداع و بر ادامه راه امام شهید تاکید کردند.