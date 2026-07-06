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مراکز پذیرش اسکان آموزش و پرورش استان قم آماده استقبال و میزبانی از زائرین و شرکت کنندگان در مراسم بزرگ تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در فضایی ایمن و با رعایت استانداردهای رفاهی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اداره کل آموزش و پرورش استان قم مشخصات پایگاههای پذیرش اسکان مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب را اعلام کرد.
مراکز پذیرش اسکان آموزش و پرورش استان قم آماده استقبال و میزبانی از زائرین و شرکت کنندگان در مراسم بزرگ تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در فضایی ایمن و با رعایت استانداردهای رفاهی هستند.