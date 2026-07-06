مراکز پذیرش اسکان آموزش و پرورش استان قم آماده استقبال و میزبانی از زائرین و شرکت کنندگان در مراسم بزرگ تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در فضایی ایمن و با رعایت استاندارد‌های رفاهی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اداره کل آموزش و پرورش استان قم مشخصات پایگاه‌های پذیرش اسکان مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب را اعلام کرد.

مراکز پذیرش اسکان آموزش و پرورش استان قم آماده استقبال و میزبانی از زائرین و شرکت کنندگان در مراسم بزرگ تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در فضایی ایمن و با رعایت استاندارد‌های رفاهی هستند.