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رئیس ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب از آمادگی کامل این مجموعه برای اسکان و خدمترسانی به زائران خبر داد و گفت: با تشکیل هفت کارگروه تخصصی و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای مجموعه، امکان اسکان ۷ هزار و ۴۹۹ نفر از طلاب و خانوادههای آنان فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین حدادیفام رئیس ستاد ویژه مراسم تشییع رهبری با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام و همچنین ایام بدرقه رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: جامعهالزهرا سلاماللهعلیها توفیق یافته است تا در روزهای برگزاری مراسم تشییع، به عنوان یکی از پایگاههای اصلی اسکان و خدماترسانی، میزبان زائران و بدرقهکنندگان باشد.
وی با بیان اینکه پس از اعلام برگزاری مراسم تشییع در شهر مقدس قم، ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در جامعهالزهرا سلاماللهعلیها با ابلاغ مدیریت مجموعه از ۲۷ خردادماه فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: این ستاد با تشکیل کارگروههای تخصصی، مسئولیت برنامهریزی، هدایت و اجرای اقدامات لازم برای خدمترسانی مطلوب به زائران را بر عهده گرفت.
رئیس ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در جامعهالزهرا سلاماللهعلیها ادامه داد: هفت کارگروه تخصصی در حوزههای پذیرش، اسکان، سلامت، امنیت، پشتیبانی و سایر بخشهای مورد نیاز تشکیل شد و اعضای این کارگروهها با برگزاری جلسات مستمر، برنامهریزیهای لازم را برای اجرای هرچه بهتر این مأموریت انجام دادند.
حدادیفام با اشاره به ظرفیتهای اسکان جامعهالزهرا سلاماللهعلیها گفت: با استفاده از تمامی امکانات موجود و در صورت تأمین نیازهای اولیه، ظرفیت اسکان ۷ هزار و ۴۹۹ نفر پیشبینی شده است تا طلاب جامعهالزهرا سلاماللهعلیها، دانشجویان دانشکده هدی و دیگر مجموعههای همسو به همراه خانوادههای خود بتوانند در این مراسم حضور داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین ظرفیت اسکان در سراها و خوابگاههای جامعهالزهرا سلاماللهعلیها فراهم شده و امکان اسکان حدود یکهزار و ۴۰۰ نفر از خواهران در این بخش وجود دارد. همچنین برای همراهان آنان نیز تمهیدات لازم در سایر فضاهای پیشبینیشده در نظر گرفته شده است.
معاون منابع انسانی و پشتیبانی جامعهالزهرا سلاماللهعلیها هدف اصلی این اقدامات را خدمتگزاری شایسته به زائران و بدرقهکنندگان رهبر شهید انقلاب عنوان کرد و افزود: تلاش شده است تا با بهرهگیری از همه ظرفیتها، خدمات مورد نیاز زائران در بهترین سطح ارائه شود.
وی همچنین از استقرار هفت موکب در مجموعه جامعهالزهرا سلاماللهعلیها خبر داد و گفت: دو موکب در خارج از مجموعه و پنج موکب در داخل جامعهالزهرا سلاماللهعلیها مستقر خواهند شد و خدماتی همچون توزیع آب، چای و شربت را به زائران ارائه میکنند.
حدادیفام با اشاره به پیشبینی خدمات درمانی و بهداشتی اظهار داشت: تیمهای سلامت شامل پزشک خانم، پزشک آقا، پرستاران و تیم طب سنتی در طول برگزاری مراسم آماده خدمترسانی هستند تا در صورت نیاز، خدمات درمانی و مراقبتی لازم را به زائران ارائه دهند.
وی در پایان به فعالیت گسترده تیم رسانه و ارتباطات ستاد اشاره کرد و گفت: این تیم علاوه بر اطلاعرسانی مستمر، وظیفه مستندسازی اقدامات، خدمات و فعالیتهای انجامشده در جامعهالزهرا سلاماللهعلیها را بر عهده دارد تا این حرکت بزرگ فرهنگی و مردمی بهصورت کامل ثبت و منعکس شود.