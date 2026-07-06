به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با آیین وداع با شهدای ایران در شهرستان سلماس، به همت کارکنان ادارات ۲۰۰ کیلوگرم شیر گرم میان شرکت‌کنندگان و مردم عزادار توزیع شد.

این اقدام فرهنگی و خیرخواهانه با هدف تکریم مقام شامخ شهدا و خدمت‌رسانی به مردم حاضر در مراسم برگزار شد و با استقبال شرکت‌کنندگان همراه بود.

آیین وداع با شهدای ایران با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان در فضایی معنوی و باشکوه برگزار شد