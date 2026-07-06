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به همت کارکنان ادارات در آیین وداع با آقای شهید ایران در سلماس ۲۰۰ کیلوگرم شیر گرم توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با آیین وداع با شهدای ایران در شهرستان سلماس، به همت کارکنان ادارات ۲۰۰ کیلوگرم شیر گرم میان شرکتکنندگان و مردم عزادار توزیع شد.
این اقدام فرهنگی و خیرخواهانه با هدف تکریم مقام شامخ شهدا و خدمترسانی به مردم حاضر در مراسم برگزار شد و با استقبال شرکتکنندگان همراه بود.
آیین وداع با شهدای ایران با حضور گسترده مردم، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مسئولان در فضایی معنوی و باشکوه برگزار شد