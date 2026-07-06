به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن رضایی با اعلام اینکه بر اساس تمهیدات پیش‌بینی شده ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت شامل مترو، اتوبوس و تاکسی بی‌وقفه در حال خدمت‌رسانی به شهروندان و زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب است، گفت: مترو تهران از ساعت ۵:۳۰ صبح روز -شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵- همزمان با اولین روز وداع با امام شهید فعالیت خود را آغاز کرد و خدمات‌رسانی در این بخش بدون وقفه و به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

انجام حدود ۱۱ میلیون سفر با مترو تا ۶ صبح امروز

وی با بیان اینکه از ساعت ۵:۳۰ صبح شنبه تا ساعت ۶ صبح امروز - دوشنبه، ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵- حدود ۱۱ میلیون سفر با مترو تهران به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: فعالیت ایستگاه‌های مترو در طول این مدت با توجه به میزان حضور جمعیت در ساعات مختلف با تغییراتی در پذیرش و تخلیه مسافران همراه بوده است.

رضایی ساعت آغاز فعالیت ناوگان اتوبوسرانی پایتخت را ساعت ۱۹ روز -جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵- اعلام کرد و گفت: از زمان آغاز فعالیت این ناوگان تا ساعت ۶ صبح امروز بیش از ۶ میلیون سفر با اتوبوس‌ها به ثبت رسیده است.

مدیر روابط‌عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه هزار و ۵۰۰ دستگاه ون نیز از بامداد شنبه در آماده‌باش کامل برای جابجایی زائران بودند، یادآور شد: از همان زمان تا ساعت ۶ صبح امروز بیش از ۳۰۰ هزار سرویس جابجایی مسافر انجام شده است.

وی ادامه داد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع در ساعات قبل بخشی از زائران که توانایی جسمی برای حضور در مسیر را نداشتند، از شرق به غرب تهران جابجا شدند.

خدمات‌رسانی مترو ویژه ایام بدرقه تا ساعت ۲۴ امشب

رضایی با اعلام اینکه خدمات‌رسانی مترو تا ساعت ۲۴ امشب ادامه خواهد داشت، گفت: در صورت تغییر در ساعت پایان برگزاری مراسم و اتخاذ تصمیمات جدید، اطلاع‌رسانی به شهروندان در ساعات آینده انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه فعالیت ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز تا پایان جابجایی زائران از نزدیکترین محل به مراسم تشییع تا نقاط پیش‌بینی شده ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: آمار دقیق و نهایی تعداد سفر‌ها با ناوگان مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی پس از پایان مراسم تشییع اعلام می‌شود.