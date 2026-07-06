به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با آیین‌های بزرگداشت «شهید ایران»، مراسم تجمع جاماندگان تشییع با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان شهرستان در حسینیه ثارالله سردشت برگزار شد.

در این مراسم، فرمانده مرزبانی سردشت، با اشاره به ویژگی‌های رهبری اظهار کرد: رهبری شخصیتی شجاع، مدبر، مردم‌دار و دلسوز امت رسول‌الله (ص) است که همواره منافع مردم و عزت نظام اسلامی را در اولویت قرار داده است.

سرهنگ شیری، افزود: جمهوری اسلامی به برکت رهبری حکیمانه و همراهی مردم، در مسیر عزت، استقلال و خدمت به ملت ایران استوار مانده و از آرمان‌های انقلاب اسلامی صیانت کرده است.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید ایرانو شهدای والامقام، با سر دادن شعار‌های انقلابی، بار دیگر بر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت و ادامه راه شهدا تأکید کردند.