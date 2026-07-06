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همزمان با آیینهای بزرگداشت «شهید ایران»، مراسم تجمع جاماندگان تشییع با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان شهرستان در حسینیه ثارالله سردشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با آیینهای بزرگداشت «شهید ایران»، مراسم تجمع جاماندگان تشییع با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان شهرستان در حسینیه ثارالله سردشت برگزار شد.
در این مراسم، فرمانده مرزبانی سردشت، با اشاره به ویژگیهای رهبری اظهار کرد: رهبری شخصیتی شجاع، مدبر، مردمدار و دلسوز امت رسولالله (ص) است که همواره منافع مردم و عزت نظام اسلامی را در اولویت قرار داده است.
سرهنگ شیری، افزود: جمهوری اسلامی به برکت رهبری حکیمانه و همراهی مردم، در مسیر عزت، استقلال و خدمت به ملت ایران استوار مانده و از آرمانهای انقلاب اسلامی صیانت کرده است.
شرکتکنندگان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید ایرانو شهدای والامقام، با سر دادن شعارهای انقلابی، بار دیگر بر وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و ادامه راه شهدا تأکید کردند.