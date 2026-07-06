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محفل انس با قرآن و گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب در مسجد کاظم شهر جناح شهرستان بستک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره تبلیغات اسلامی بستک در این مراسم با تأکید بر نقش فرهنگ قرآنی و روحیه ایثار در پویایی جامعه اسلامی گفت: اینگونه محافل زمینهساز قیام برای خدا، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و آمادگی برای دفاع از ارزشهای اسلامی است.
حجت الاسلام والمسلمین دمی زاده با بیان اینکه اندیشههای الهام بخش آیت الله خامنهای با شهادت ایشان متوقف نمیشود افزود: شهادت پایان یک راه نیست، بلکه آغاز استمرار یک مکتب و تفکر است و خون شهیدان، با تداوم مسیر انقلاب اسلامی و عزت ملتهای مسلمان خواهد بود.
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رئیس اداره تبلیغات اسلامی بستک در پایان با محکوم کردن هرگونه تعرض و اهانت به شخصیتهای دینی و رهبران امت اسلامی، بر ضرورت هوشیاری، حفظ وحدت، تبعیت از آرمانهای انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزشهای دینی تأکید کرد و گفت: ملت ایران همواره در دفاع از آرمانهای اسلام و انقلاب استوار خواهد ماند.
محفل قرآن و گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب امشب و فرداشب در مساجد جامع کوخرد و امام علی (ع) شهر بستک ادامه دارد.