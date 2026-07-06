پخش زنده
امروز: -
اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: با افزایش ابر از فردا، بارش رگباری و موقت باران همراه با کاهش حداکثر ۵ درجهای دمای هوا تا پنجشنبه در استان پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با افرایش ابر از فردا، بارش رگباری باران در برخی ساعات، همراه با رعد و برق و مه آلودگی هوا به ویژه در ارتفاعات و دامنههای گیلان، تا روز پنجشنبه پیش بینی شده است.
محمد دادرس از کاهش حداکثر ۵ درجهای دمای هوای گیلان در این مدت خبر داد و افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، برای فعالیتهای دریانوردی از فردا تا پنجشنبه مناسب است.
وی با بیان اینکه گرمترین منطقه گیلان در شبانه روز گذشته لوشان با ۳۷ درجه دما و خنکترین منطقه دیلمان با ۱۳ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت، مرکز گیلان ۳۲ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۵۰ درصد است.