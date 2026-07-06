به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، راهپیمایی جاماندگان تشییع شهید ایران از ساعت ۱۰ صبح با حضور ش هزاران نفر از مردم بوکان و طنین شعار‌های انقلابی و تجدید بیعت برگزار شد، مردم از کوچک و بزرگ، زن و مرد، با شعار‌های انقلابی و خونخواهی قائد امت، مسیر میدان انقلاب تا مسجد جامع را طی کردند.

این تجمع عظیم نشان‌دهنده ارادت عمیق مردم این خطه به آرمان‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی و تجدید بیعتی دوباره با رهبر انقلاب است.

خشایار صنعتی فرماندار بوکان در این مراسم در خصوص رهبر قائد شهید گفت:امروز در حالی از «شهید قائد امت» سخن می‌گویم که ایشان به عنوان تجلی‌گاه والای انسانیت و مظهر کامل فضیلت، در برهه‌ای به لقاءالله پیوست که شنیع‌ترین و مستکبرترین جریان‌های عالم، با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای و تهاجم همه‌جانبه، می‌کوشیدند تا فرهنگ منحط خود را بر جهان تحمیل کنند.

خشایار صنعتی افزود:ایستادگی در چنین شرایطی در برابر جبهه باطل، کار هر کسی نیست. تاریخ بشریت بزرگ‌مردان بسیاری را به خود دیده است، اما شهید والامقام ما با کوله‌باری از دانش، تجربه و شصت سال مبارزه مستمر با مستکبرین عالم، به نقطه عطفی در تاریخ معاصر بدل شد.

فرماندار بوکان با اشاره به سیره عملی و ابعاد شخصیتی این شهید گرانقدر، تصریح کرد: اگر نگاهی به زندگی رهبر شهیدمان از دوران کودکی تا عروج ملکوتی‌شان داشته باشیم، درمی‌یابیم که ایشان تمامی مراحل تعالی را طی کرده‌اند؛ از آموختن کلام وحی در دامن مادری فرزانه و پدری مجاهد، تا دوران سخت حبس و تبعید در اقصی نقاط ایران. ایشان در هر جایگاهی، چه در ایام مبارزه با طاغوت و چه در مواجهه با گروهک‌های معاند، یک مجتهدِ مبارز و خستگی‌ناپذیر بودند. وی با درایت و هوشمندی، تفکرات و گروه‌های مختلف را تحت اندیشه‌های ناب اسلامی گرد هم آوردند.

پایان مراسم با قرائت قرآن در پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان در مسجد جامع گرد هم آمدند و با قرائت قرآن، یاد و خاطره شهید ایران را گرامی داشتند.

این راهپیمایی نمادی از همبستگی و وحدت مردم بوکان در حمایت از ارزش‌های انقلاب اسلامی و یادآوری فداکاری‌های شهیدان است.

حضور پرشور مردم در این مراسم، نشان‌دهنده عزم و اراده آنها برای ادامه راه شهیدان و پاسداری از اصول انقلاب اسلامی است.