به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان شهرضا گفت: مردم شهرستان شهرضا در مسیر حرکت هموطنان از استان‌های جنوبی کشور به قم، تهران و مشهد با ۲۰ موکب از زائران پذیرایی می‌کنند.

فریبرز امیری افزود: در حوزه اسکان نیز ۱۲ مدرسه با ۱۰۰ کلاس و مساجد و حسینیه‌های شهر و حرم امامزاده شاهرضا (ع) و امامزاده شاه سید علی اکبر (ع) برای اسکان کاروان‌ها با ظرفیت پذیرش هزار نفر به صورت همزمان آماده شده‌اند.

فریبرز امیری گفت: ۲۵۰۰ نفر از شهروندان شهرضایی با ۱۰ دستگاه اتوبوس و خودرو‌های شخصی و خانوادگی راهی تهران شدند و ۱۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان حمل‌ونقل شهری نیز برای تسهیل در خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع به شهر مقدس قم اعزام شد.

همچنین امیر سرتیپ دوم ستاد عبدالله کیان نژاد، فرمانده گروه ۲۲ توپخانه ارتش در شهرضا گفت: دو موکب به همت دلاوران ارتش و شهرداری شهرضا برای خدمت رسانی به زائران و اطلاع رسانی درباره واقعه تاریخی دشت مهیار در مسیر رفت و برگشت جاده شهرضا- اصفهان در محل معجزه دشت مهیار، مستقر شده‌اند.