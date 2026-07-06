به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، عشایر عرب شهرستان دشت آزادگان با حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، جلوه‌ای از وفاداری و حماسه‌آفرینی را به نمایش گذاشتند. این گروه از عشایر با اجرای هوسه‌ها (نوعی شعار) و یزله‌های حماسی در مسیر تشییع، نگاه‌های بسیاری را به سمت خود معطوف کردند.

عشایر عرب خوزستان با قلب‌های داغدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و نیم قرن مجاهدت صادقانه وی، بر تداوم راه آرمان‌های انقلاب تأکید کردند. آنان با سردادن شعار‌های حماسی و وفاداری، آمادگی کامل خود را برای تبعیت از رهبر جدید انقلاب اسلامی و حفظ وحدت ملی اعلام داشتند.

حضور عشایر دشت آزادگان در این آیین، پیامی روشن از پیوند عمیق اقوام خوزستانی با ولایت و ارزش‌های اسلامی داشت و نشان داد که این مردم همواره در میدان‌های حساس، پیشگام صیانت از نظام و آرمان‌های آن هستند.