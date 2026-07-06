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رئیس انجمن حرفهای دفاتر مسافرتی قم گفت: تعداد زائرانی که تا این لحظه وارد قم شدند تقریبا ۸۷۰ هزار نفر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی رابط گفت: تعداد زائرینی که تاکنون برای تشییع رهبر شهید انقلاب وارد استان قم شدند ، تقریبا ۸۷۰ هزار نفر است.
رئیس انجمن حرفهای دفاتر مسافرتی قم افزود : این افراد قبل از مراسم تشییع در سامانهای که در اختیارشان قرار گرفته بود ثبت نام کردند و درخواست اقامت دادند.
وی گفت: این تعداد از زائرین در هتلها مستقر نیستند و در حسینیه ها، مدارس، مساجد، موکبها و مهمان پذیرها مستقرند.
رابط افزود: موکب هایمان در قم نیز به صورت شبانه روزی فعال هستند و در کنار آنها موکبهای وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و جمکران نیز فعالیت دارند.