به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی رابط گفت: تعداد زائرینی که تاکنون برای تشییع رهبر شهید انقلاب وارد استان قم شدند ، تقریبا ۸۷۰ هزار نفر است.

رئیس انجمن حرفه‌ای دفاتر مسافرتی قم افزود : این افراد قبل از مراسم تشییع در سامانه‌ای که در اختیارشان قرار گرفته بود ثبت نام کردند و درخواست اقامت دادند.

وی گفت: این تعداد از زائرین در هتل‌ها مستقر نیستند و در حسینیه ها، مدارس، مساجد، موکب‌ها و مهمان پذیر‌ها مستقرند.

رابط افزود: موکب هایمان در قم نیز به صورت شبانه روزی فعال هستند و در کنار آنها موکب‌های وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و جمکران نیز فعالیت دارند.