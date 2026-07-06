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مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در تهران _ ۵

حضور پُرشور و گسترده عاشقان و عزاداران آقای شهید امت برای تشییع پیکر مطهر آن بزرگوار در مسیر‌های اعلام شده به اوج خود رسیده است.
عکاس :محمدرضا مجاهد
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ - ۱۳:۴۸
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مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در تهران _ ۳

برچسب ها: مصلی تهران ، عزاداران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
خیلی در تهیه عکسهای تشییع پیکر شهید سید علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب زحمت کشیده و لازم به ذکر است که عکاس تخصصی سوزه ها را انتخاب و عکسبرداری کرده تشکر ویژه دارم اجرکم عندالله
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