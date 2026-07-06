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رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به عنوان نمایش ابهت ملتی یاد کرد که نهراسید و در مقابل دشمن ایستاد و به رهبر شهید و جانشین شجاع آن مرد دلیر اعتماد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام حمید احمدی در حاشیه مراسم وداع و بدرقه آقای شهید ایران گفت: مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، به نمایشگذاشتن ابهت ملتی است که ایستاد و نهراسید و به رهبر شهید و جانشین شجاع آن مرد دلیر اعتماد کرد و وفادار ماند و هوشیارانه دشمن را رصد کرد و درست تشخیص داد که اتحاد و استقامت، تنها راهی است که در برابر تهاجم دشمن وجود دارد.
به گفته وی آیین تشییع پیکر پاک قائد عظیمالشأن شهید و شهدای خانواده ایشان، حکایت از یک مراسم شکوهمند و بینظیر در تاریخ ایران و جهان دارد و یک پدیده استثنایی در سطح جهان خواهد بود و سابقه هم نداشته و ندارد که یک رهبر سیاسی و مذهبی مراسم تشییعاش با جمعیتی در این وسعت و کیفیت اجتماع کنند و ادای احترام کنند و نظیری اگر بخواهیم ذکر کنیم مراسم تشییع و وداع رهبر کبیر انقلاب اسلامی است که به حسب جمعیت آن روز کشور، مشارکت بسیار بالا بوده است و آن هم به این وسعت نبوده است.
احمدی افزود: بنابراین به طور قطع جهان در برابر این شکوه، باوجود همه تلاشهای دستگاههای تبلیغاتی وابسته، شگفتزده خواهد شد و کانونهای قدرت و اندیشه نمیتوانند آن را نادیده بگیرند و عظمت آن در چشم جهانیان مینشیند و تلنگری بر اذهان اهل فکر و فرهنگ خواهد بود. این درخشش و عظمت هنگامی بیشتر جلوه میکند که در منظر همه، ابعاد عاطفی و دلبستگی ملت ایران و مسلمانان و شیعیان به قائد شهید جلوهگر شود و بر همه فضای مراسم سایه افکند و زمین و زمان را تحت تأثیر خود قرار دهد.
احمدی تاکید کرد: روز تشییع رهبر شهید انقلاب، روز فریاد بغض فروخفته ملتی مظلوم و مقتدر در وداع با رهبری مظلوم، نستوه، شجاع و قدرتمند ولی رئوف و دلسوز چون پدری مهربان است که جانش را برای اعتلای کشور و سربلندی ملت و امت فدا کرد؛ مردی که همه عمر پای ملت و دیانت ایستاد و از جوانی با استبداد و ظلم و استکبار مبارزه کرد و در دفاع از کشور و اسلام و امت اسلامی بیش از ۶ دهه جهاد کرد و پای همه تعهدات و سخن و آرمانش، شجاعانه و صادقانه ایستاد و با خونش بر آن مهر نهاد و فرجامش پر افتخار به مرگ سرخ و شهادت انجامید.
وی افزود: این عظمت و جلوههای بروز عواطف پاک بر جان همه جهانیان خواهد نشست. به همین دلیل این مراسم، فقط تشییع یک رجل معنوی و اهل فرهنگ و دانش و یک دولتمرد و یک پیشوای مذهبی و معنوی متنفذ نیست که همه اینها هم هست، تشییع صاحب یک مکتب ماندگار و یک قلب تپنده ملتی متمدن و روح بیدار امتی بزرگ و چشم بینای جریان تنومند مقاومتِ ضد ظلم و استعمار است.
احمدی گفت: این مراسم در اوج اندوه و حزن، خالق شور و حماسه و پشتوانه سترگ برای ادامه مسیر عزت و آزادی و مبارزه با تجاوز و استکبار در عالم خواهد بود. بنابراین روز ۱۵ تیر در تاریخ و حافظه جهان خواهد ماند و پیشران قدرتمند موتور حرکت چرخه تاریخی اعتلای تمدنی و مدنیت جدید خواهد بود.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین افزود: این روز با شکوه را میلیونها جوان و زن و مرد با قلبی مملو از حب و عشق به او و وفادار به راه و مرام جوانمردی و پایداریاش در سراسر جهان روایت خواهند کرد؛ هرچند دستگاههای تبلیغاتی و رسانهای وابسته و جیرهخوار استعمار و نظام سلطه نپسندند و نگذارند اما بدانند تلاششان مذبوحانه است.
وی افزود: از سوی دیگر عظمت و شکوه این مراسم قدسی، مجالی برای دلبستگان و همه کسانی که فکر و اندیشهشان در تسخیر ادبیات و مولفههای گفتمانی و قدرت تمدن مادی غرب فراهم می آورد تا درست بیاندیشند و یک بار به عناصر و مولفههای تمدنی که قائد شهید، مبشر آن بود، تأمل کنند.
احمدی گفت: مهمترین مولفه آن، تکیه بر قدرت بیزوال ملت است؛ قدرتی که با تکیه بر ایمان به خداوند بر پیوند قلوب رهبران و مردم متکی است نه بر زور و تزویر؛ تمدنی که بر مهرورزی و حمایت از انسان و کرامت انسانی استوار است، نه بر تجاوز و دروغ و جنایت علیه بشریت!
وی ادامه داد: اگر این افراد به درستی اندیشه کنند، باید خودبرتربینی را در سایه القائات فریبنده تئوریهایی نظیر پایان تاریخ و نژاد و تمدن برتر و هژمونی(سیطره) قدرت نظامی و اقتصادی غرب کنار نهند و بر شکافهای عمیق بر دیوار تمدن آلوده به ظلم و طغیان و مادیت، چشم بدوزند و چاره کنند؛ هرچند بسی دیر شده و در آن تأخیر افتاده است.
احمدی افزود: مردم ایران باوجود همه تلاشهای عوامل وابسته در داخل در لباسها و با ادبیات مختلف از ایجاد رعب و فتنه، مسیر درست را انتخاب کرد و فریب نخورد و دفع تجاوز دشمن و حفظ ملک و دیانت را اولویت اول خویش قرار داد و خیابان را همراستای میدانهای نبرد و سنگر پشتیبان مردان عرصه دیپلماسی قرار داد و با اشاره و اقتدار رهبری از کشور و نظام صیانت و حمایت کرد.
وی اضافه کرد: اگرچه دلهای این ملت در غم هجران خونین پیشوایی دلسوز و قهرمان بزرگ از تبار و سلاله پاک حسین بن علی (ع) مجروح است اما از عاشورا و اربعین آموختند که قیام خونین و شهادت، پایان ماجرا نیست؛ بلکه آغاز راه جهاد بزرگتری است که گام اول، روایت درست آن و حرکت، مقاومت، نهراسیدن و رها نکردن یقه دشمن متجاوز است.