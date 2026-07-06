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انحراف از جاده و واژگونی مینیبوس در محور میاندوآب_مهاباد ۲۱ مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در محور میاندوآب_مهاباد گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی مینیبوس دریافت شد.
حمید محبوبی افزود: نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات برده رشان میاندوآب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته وی این حادثه ۲۱ مصدوم داشت مصدومین حادثه بعد از رهاسازی، انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.