به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در محور میاندوآب_مهاباد گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی مینی‌بوس دریافت شد.

حمید محبوبی افزود: نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات برده رشان میاندوآب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۲۱ مصدوم داشت مصدومین حادثه بعد از رهاسازی، انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.