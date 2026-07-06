پیشبینی وزش باد و گرما برای بوشهر
هواشناسی بوشهر از افزایش سرعت باد شمالی تا اواخر هفته خبر داد و پیشبینی کرد دمای هوا همچنان روند افزایشی خواهد داشت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به بررسی و تحلیل نقشههای هواشناسیریال با افزایش سرعت وزش بادهای شمال غربی، سواحل خلیج فارس به ویژه در مناطق جنوبی و فراساحل شمالی و مرکزی استان در ساعتهایی متلاطم خواهد بود.
هادی سالاری افزود: از روز چهارشنبه تا پایان هفته، به سبب وزش بادهای بهنسبت شدید شمال غربی، سواحل و فراساحل استان بهتناوب مواج و متلاطم پیشبینی که توصیه میشود که دریانوردان و صیادان برای پیشگیری از وقوع حوادث، نکات ایمنی را رعایت کنند.
وی با اشاره به پیشبینی ۲۴ ساعت آینده وضعیت جوی و دریایی استان، گفت: آسمان صاف همراه با غبار محلی خواهد بود و در برخی مناطق شاهد وزش باد، احتمال گردوخاک و پدیده مه رقیق صبحگاهی خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: جهت وزش باد بیشتر شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در فراساحل شمالی و مرکزی در برخی ساعتها بین ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود که در مناطق جنوبی بر روی دریا در ساعتهایی به ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.
وی ارتفاع موج دریا را در سواحل استان بین ۳۰ تا ۹۰، گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی کرد که در فراساحل شمالی و مرکزی در برخی ساعتها به ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و در نواحی جنوبی به ۹۰ تا ۱۵۰، گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد رسید.
سالاری گفت: زمان مد اول دریا در بندر بوشهر ساعت ۰۱:۴۲، جزر اول ساعت ۰۶:۴۰، مد دوم ساعت ۱۲:۱۷ و جزر دوم ساعت ۱۹:۲۱ دقیقه خواهد بود.
وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین دمای هوای بین ۳۹ تا ۴۷ درجه در نقاط مختلف استان در نوسان بوده است و شهرهای اهرم و خورموج با دمای حدود ۴۶ درجه، گرمترین مراکز شهرستانهای استان گزارش شدهاند.