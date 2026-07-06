علی صالحی امروز ، دوشنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۵، با حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، گفت: ملت سرفراز ایران در تمامی ادوار، پشتیبان ولایت فقیه بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دادستان تهران این مراسم را نقطهٔ عطفی در تاریخ انقلاب دانست و افزود: اجتماع کم‌نظیر که با حضور میلیونی دلدادگان امام شهید امت رقم خورد، دارای ابعاد فراملی و شکوهی وصف‌ناپذیر بود.

صالحی ادامه داد: خون پاک این شهید والامقام، انشاالله طلیعه‌ساز زوال استکبار جهانی و به‌ویژه رژیم جنایتکار و کودک کش صهیونیستی است. این خون، موجی تازه از بیداری اسلامی را در سراسر گیتی برخواهد انگیخت.

دادستان تهران با تأکید بر ارادهٔ پولادین ملت ایران تصریح کرد: ملت شهیدپرور ایران، خونخواه رهبر شهید خویش است و تا انتقام سخت از قاتلان این امام همام، نه یک لحظه آرام می‌گیرد و نه از پا می‌نشیند.