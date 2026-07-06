به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بیش از ۲۰۰ نفر از مردم شهرستان زارچ در قالب ۵ دستگاه اتوبوس و صد‌ها نفر دیگر با ده‌ها دستگاه خودروی سواری عازم تهران شدند تا در این مراسم باشکوه و تاریخی حضور یابند.

آیین بدرقه زائران با حضور سعید پرویزی فرماندار شهرستان زارچ، جمعی از مسئولان شهرستان و خانواده‌های زائران برگزار شد. این اعزام با همت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و همکاری شهرداری زارچ، دهیاری‌های محمد آباد و اله آباد و دستگاه‌های اجرایی انجام گرفت.

در میان زائران، اعضای جوانان، داوطلبان و امدادگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان زارچ نیز حضور داشتند و علاوه بر شرکت در این آیین، آمادگی خود را برای ارائه خدمات امدادی و بشردوستانه در کنار سایر نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر اعلام کردند.

حضور گسترده مردم شهرستان زارچ در مراسم تشییع رهبر شهید، جلوه‌ای از همبستگی، وفاداری و ارادت مردم این شهرستان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای نظام را به نمایش گذاشت.