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همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بیش از ۲۰۰ نفر از مردم شهرستان زارچ عازم تهران شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بیش از ۲۰۰ نفر از مردم شهرستان زارچ در قالب ۵ دستگاه اتوبوس و صدها نفر دیگر با دهها دستگاه خودروی سواری عازم تهران شدند تا در این مراسم باشکوه و تاریخی حضور یابند.
آیین بدرقه زائران با حضور سعید پرویزی فرماندار شهرستان زارچ، جمعی از مسئولان شهرستان و خانوادههای زائران برگزار شد. این اعزام با همت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و همکاری شهرداری زارچ، دهیاریهای محمد آباد و اله آباد و دستگاههای اجرایی انجام گرفت.
در میان زائران، اعضای جوانان، داوطلبان و امدادگران جمعیت هلالاحمر شهرستان زارچ نیز حضور داشتند و علاوه بر شرکت در این آیین، آمادگی خود را برای ارائه خدمات امدادی و بشردوستانه در کنار سایر نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر اعلام کردند.
حضور گسترده مردم شهرستان زارچ در مراسم تشییع رهبر شهید، جلوهای از همبستگی، وفاداری و ارادت مردم این شهرستان به آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای والای نظام را به نمایش گذاشت.