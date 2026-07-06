فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر از رصد، کنترل تا دستگیری یک قاتل فراری بایک فقره قتل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سرهنگ فرشادکاظمی اظهار داشت: درسال۱۴۰۳ منطقه جاده صاحب الزمان (عح) این شهرستان شاهد وقوع یک فقره قتل جوانی مذکر تقریبا ۲۸ساله با سلاح سرد چاقو بودیم هرچنددر کمترین زمان ممکن قاتل شناسایی شد؛ ولیکن اخبار واصله حاکی از خروج وی از استان و متواری در کوهستان‌های استان‌های همجوار میداد.

وی افزود: با رصد فنی و بکارگیری منابع و اهمیت در دستور کارقراردادن این پرونده؛ النهایه مکان متهم شناسایی و اطمینان حاصل شد که بصورت مخفیگانه قصد مراجعت به شهرستان را دارد.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان با هماهنگی با بازپرس ویژه پرونده، طی یک برنامه‌ریزی دقیق و هدایت شده موفق شدند متهم را تا شهرستان تحت تور مراقبتی قرارداده و دریک اقدام غافلگیرانه وی را دستگیر نمایند.

فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر با اشاره به اینکه متهم انگیزه خود از ارتکاب قتل را اختلافات قبلی عنوان کرده است، تصریح کرد: پلیس با قاطعیت تمام با جرایم خشن برخورد کرده؛ تأمین امنیت و آرامش شهروندان را با جدیت دنبال می‌کند.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: همکاری و مشارکت شهروندان با پلیس همواره تاثیربسزایی در کشف جرایم و ارتقای امنیت اجتماعی دارد.