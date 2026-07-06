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سفیران میناب ۱۶۸ از هرمزگان با ۳۰ خودرو برای حضور در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید عازم مشهد مقدس شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری میناب گفت: در این کاروان هزار و ۲۰۰ هرمزگانی در قالب پویش سفیران میناب ۱۶۸ از گلزار شهدای شجره طیبه میناب عازم مشهد شدند.
علی بلاک افزود: این کاروان پس از شرکت در مراسم تدفین امام شهید، روز جمعه به میناب برمیگردند.
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پویش سفیران میناب ۱۶۸ به همت بسیج دانشجویی از یک هفته گذشته تشکیل شد و کسانی که تمایل داشتند در مراسم تشییع و تدفین امام شهید شرکت کنند نام نویسی کردند.