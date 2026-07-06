سفیران میناب ۱۶۸ از هرمزگان با ۳۰ خودرو برای حضور در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید عازم مشهد مقدس شدند.

اعزام سفیران میناب ۱۶۸ به مشهد مقدس

اعزام سفیران میناب ۱۶۸ به مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری میناب گفت: در این کاروان هزار و ۲۰۰ هرمزگانی در قالب پویش سفیران میناب ۱۶۸ از گلزار شهدای شجره طیبه میناب عازم مشهد شدند.

علی بلاک افزود: این کاروان پس از شرکت در مراسم تدفین امام شهید، روز جمعه به میناب برمی‌گردند.

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پویش سفیران میناب ۱۶۸ به همت بسیج دانشجویی از یک هفته گذشته تشکیل شد و کسانی که تمایل داشتند در مراسم تشییع و تدفین امام شهید شرکت کنند نام نویسی کردند.