مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اعلام کرد: مردم خراسان جنوبی برای حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید ایران در مشهد مقدس به هیچ عنوان نگران اسکان نباشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، گفت: زائران می‌توانند با مراجعه به سایت https://eskan.mahame.ir/fa/hosts?location=۰۱JSS۵۸ADYSAKR۶AN۱RC۷C۹۷۰H اسکان مورد نیاز خود را ثبت کنند.

مرتضوی گفت: همچنین مردم استان می‌توانند با تماس با شماره تلفن ۰۵۶۳۱۳۴۴۸۰۰ اسکان مورد نیاز خود را ثبت کنند.

وی گفت: کمیته اسکان زائران تشییع آقای شهید ایران، خراسان جنوبی هم با شماره تلفن ۰۵۶-۳۱۱۴۴۸۰۰ در خدمت زائران است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان از آمادگی ۷۵ مدرسه به عنوان مراکز اسکان زائران مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب در استان خبر داد و گفت: ظرفیت اسکان زائران ۲۸ هزار و ۵۸۰ نفر پیش بینی شده است.

همچنین شماره ۰۹۱۵۳۶۲۳۳۵۳ به عنوان رابط کمیته اسکان خراسان جنوبی در مشهد اعلام شده است.