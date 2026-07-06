ساعت ۱۷ امروز دوشنبه ۱۵ تیر؛
حرکت کاروان خودروهای شخصی استان مرکزی به سمت قم برای وداع با رهبر شهید
کاروان خودروهای شخصی استان مرکزی امروز از سه راه خمین شهر اراک برای حضور در آیین باشکوه رهبر شهید، به سمت قم حرکت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
کاروان بزرگ خودروهای شخصی شهرستانهای استان مرکزی به سمت استان قم برای حضور در آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید» در قم حرکت میکند.
زمان حرکت: دوشنبه، ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۷
محل تجمع و مبدا حرکت: اراک بزرگراه امام علی (ع) کمربندی حدفاصل میدان امام حسن (ع) - سه راه خمین
سایر شهرستانهای همجوار زمان حرکت را به نحوی برنامه ریزی نمایند که راس ساعت ۱۷ در میدان امام خمینی (ره) (۳راه خمین) حضور داشته باشند.
🏴حتما پرچمهای مذهبی و ایران، عکس امام شهید را همراه خود بیاورید.
محل استقرار خودروهای شخصی در موکب: پارکینگ ناظم زاده واقع در قم، جمکران.
همراه با خدمات پذیرایی و شام