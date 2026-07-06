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علیاصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، با حضور در منزل خانواده شهید محمدحسنبیگی در شهرستان قروه، ضمن گرامیداشت یاد این شهید والامقام، با خانواده ایشان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان؛ شهید محمدحسنبیگی در پی اقدام تروریستی گروهک پژاک در منطقه ۳ سبدلو به همراه سرباز وظیفه ماردین احدی به درجه رفیع شهادت نائل آمد. در این حمله تروریستی، چند تن از نیروهای انتظامی و تعدادی از شهروندان بانهای نیز مجروح شدند. گروهک پژاک از جمله گروههای مسلح و خشونتطلب است که طی سالهای گذشته با اقدامات تروریستی، موجب آسیبهای انسانی و امنیتی در منطقه شده است.
علیاصغر دریایی در این دیدار با تسلیت به خانواده شهید و تجلیل از مقام والای شهدا گفت:«شهید محمدحسنبیگی نمونهای روشن از ایثار و فداکاری جوانان این سرزمین است که برای دفاع از امنیت مردم، جان عزیز خود را تقدیم کردند. امنیت امروز ما مرهون رشادتهای چنین عزیزانی است.»وی افزود:«خانوادههای معظم شهدا سرمایههای معنوی جامعهاند و حضور در کنار آنان وظیفهای انسانی، اخلاقی و فرهنگی است. دستگاههای فرهنگی باید با تولید آثار فاخر، حقیقت مجاهدتهای شهدا را برای نسلهای آینده روایت کنند.»مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین بر ضرورت توجه به نقش شهدا در ایجاد امنیت پایدار تأکید کرد و گفت:«نسل جوان باید بداند که آرامش امروز چه هزینهای داشته و چه انسانهای بزرگی برای حفظ آن از جان خود گذشتند.»
تجلیل از خانواده شهیددر پایان این دیدار، دریایی با تقدیم لوح سپاس، از صبر، استقامت و همراهی خانواده شهید محمدحسنبیگی قدردانی کرد و بر استمرار ارتباط و حمایت دستگاههای فرهنگی از خانوادههای معظم شهدا تأکید نمود.