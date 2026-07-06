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رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با تشریح برنامههای این سازمان در سال ۱۴۰۵، از ایجاد دو هزار مزرعه الگویی، توسعه کشاورزی هوشمند، حمایت ۵ همتی از شرکتهای دانشبنیان و اجرای برنامههای انتقال فناوری با هدف افزایش بهرهوری و تحقق اهداف برنامه هفتم خبر داد.
گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما گفت: با توجه نام گذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، امنیت غذایی و افزایش بهرهوری، سازمان تات امسال را «سال توسعه دانش، فناوری، آموزش و ترویج کشاورزی» نامگذاری کرده و برنامههای ویژهای را در این حوزه در دستورکار قرار داده است.
وی با بیان اینکه افزایش بهرهوری مهمترین راهکار توسعه بخش کشاورزی است، افزود: امسال دو هزار مزرعه الگویی با مشارکت کشاورزان پیشرو در سراسر کشور ایجاد میشود، که هر مزرعه به ۲۰ کشاورز خُرد متصل خواهد شد؛ به این ترتیب حدود ۴۰ هزار کشاورز از آموزشهای میدانی، انتقال دانش و فناوریهای نوین بهرهمند میشوند.
گلمحمدی گفت: براساس برنامه هفتم پیشرفت، تعداد مزارع الگویی تا پایان برنامه به پنج هزار مزرعه و شمار کشاورزان تحت پوشش به ۱۰۰ هزار نفر خواهد رسید تا فاصله عملکرد میان کشاورزان پیشرو و سایر بهرهبرداران کاهش یابد.
وی توسعه فناوریهای نوین را از دیگر محورهای مهم برنامههای امسال برشمرد، و افزود: نخستین قرارداد انتقال فناوری در حوزه هوشمندسازی کشاورزی با شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس منعقد شده و بهزودی قرارداد مشابهی نیز با کشت و صنعت جوین امضا خواهد شد.
رئیس سازمان تات با اشاره به برنامه تبدیل دستاوردهای علمی به ثروت، گفت: این سازمان با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، بنیاد علم و سایر نهادهای مرتبط، از ایدههای فناورانه و شرکتهای دانشبنیان حمایت میکند.
وی افزود: در این چارچوب، حدود ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه فناوریهای دانشبنیان در بخش کشاورزی اختصاص یافته است، تا تولید نیمهصنعتی و تجاری محصولات راهبردی با سرعت بیشتری دنبال شود.
رئیس سازمان تات گفت: تولید بذرهای هیبرید خیار، گوجهفرنگی، فلفل، بادمجان و کلزا از مهمترین اولویتهای این حمایتهاست. همچنین توسعه فناوری در تولید واکسنهای طیور و آبزیان نیز با هدف کاهش وابستگی کشور در دستورکار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اجرای طرحهای تحقیقاتی و ترویجی، شاخصهای مرتبط با وظایف سازمان تات در برنامه هفتم پیشرفت کمیسازی شده تا میزان تحقق اهداف بهصورت دقیق ارزیابی شود.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایان از تصویب یکی از احکام مرتبط با ماده ۳۳ برنامه هفتم پیشرفت در شورای عالی اداری خبر داد و گفت: این مصوبه که در راستای ارتقای بهرهوری و بهبود ساختار بخش کشاورزی تدوین شده، بهزودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.