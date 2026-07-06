در هشتمین شب از دومین دوره آیین «خیمه هنر»، آثار هنرمندان حاضر در بخش هنر‌های تجسمی که از نخستین شب این رویداد مشغول خلق اثر بودند، در معرض دید مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هنرمندان خوشنویس حاضر در رویداد خیمه هنر، در هشت شب با خلق آثاری با مضامین عاشورایی، به اجرای زنده خوشنویسی پرداختند و آثار تکمیل‌شده خود را به نمایش گذاشتند.

هنرمندان بخش هنر‌های تجسمی از آغاز دومین دوره «خیمه هنر» از روز یکشنبه هفتم تیرماه، در بخشی از محوطه مجموعه تئاتر شهر به خلق آثار پرداختند و مخاطبان در طول برگزاری این رویداد، روند شکل‌گیری، تکمیل و اتمام این آثار را از نزدیک دنبال کردند.

در این میان، حبیبه یوسفی چیدمان (اینستالیشن) خود با موضوع ناو «دنا» را به پایان رساند و هانی شرار نیز نقاشی خطی با الهام از بیت نخست ترکیب‌بند محتشم کاشانی با مطلع «باز این چه شورش است که در خلق عالم است» را تکمیل و به نمایش گذاشت.

دومین دوره آیین «خیمه هنر» همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با حضور هنرمندان رشته‌های مختلف هنری تا روز سه‌شنبه شانزدهم تیرماه در محوطه مجموعه تئاتر شهر در حال برگزاری است.