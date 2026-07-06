به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جاماندگان از قافله تشییع رهبر مجاهد شهید در تکاب در فراق جان ایران اشک ماتم ریختند.

مردم ولایت مدار تکاب همزمان با تشییع آقای شهید ایران برای قائد شهید و اهل بیت شهیدش محفل عزا برگزار کردند.

در این آیین که در مصلی بقیة الله الاعظم (عج) این شهر برگزار شد مردم ولایت مدار در فراق امام مجاهد شهیدشان محفل عزا برگزار و سینه زنان در فراق جان ایران اشک ماتم ریختند.

عزاداران و عاشقان طریق خامنه‌ای شهید در تکاب بر خونخواهی قائد شهیدشان و استمرار راه نورانی ولایت تأکید نموده و اعلام آمادگی کردند در دفاع از حرم جمهوری اسلامی و حریم ولایت تا آخرین قطره خون پاسداری خواهند کرد.

قرائت قرآن و نثار فاتحه، قرائت سوگواره‌ها و سروده‌های شاعران تکابی، عرض ارادت مادحین شهرستان و اجرای سرود از برنامه‌های جنبی اجتماع جاماندگان آیین تشییع آقای شهید ایران در این شهرستان بود.