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رسانههای عبری اعلام کردند: رژیم صیهونیستی، آماده میشود تا ۱۰ هزار نظامی ذخیره را، تا پایان ماه جاری، به علت مشکلات مالی ترخیص کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه الکترونیکی رای الیوم در مقالهای به قلم سعید عموری نوشت: طبق گزارش روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت، ارتش اسرائیل با توجه به مشکلات مالی، تا پایان ژوئیه جاری برای ترخیص حدود ۱۰ هزار نظامی ذخیره آماده میشود.
به گفته این روزنامه، انتظار میرود شمار نظامیان ذخیره در خدمت وظیفه، از حدود ۶۰ هزار نفر به تقریبا ۵۰ هزار نفر برسد امری که فشارهای فزاینده به بودجه نهاد نظامی را نشان میدهد.
این روزنامه خاطر نشان کرد: تصمیم نهایی در این باره هنوز گرفته نشده است و پیش بینی میشود طی چند روز آینده اتخاذ شود.
این رویکرد با توجه به بحران شدید بودجهای است که نهاد نظامی اسرائیل با آن روبهرو است بحرانی که در پی افزایش بی سابقه هزینههای مربوط به عملیات نظامی که به کسری بودجهای که دهها میلیارد شکل تخمین زده میشود منجر شده است.
به گفته رسانههای عبری از جمله دو روزنامه «یدیعوت آحارونوت» و «کالکالیست» این اقدام شامل کاهش نیروهای ذخیره فعال در سیستم «دفاع منطقهای» از جمله نیروهای موظف به حفاظت از شهرک نشینان در اطراف نوار غزه و کرانه باختری و نیز کاهش کارکنان ستاد فرماندهی میشود.
این امر با اختلافات عمیق بین دو وزارتخانه جنگ و دارایی درباره میزان بودجه دفاعی همزمان شده است نهاد نظامی خواهان افزایش بی سابقه این بودجه برای پوشش چالشهای جبهههای مختلف است و وزارت دارایی از بیم تشدید کسری بودجه با آن مخالفت میکند.
طبق این گزارش ها، موقتا توافق شده است که بودجه مشروط اضافی در ازای کاهش اتکا به نیروهای ذخیره و کم شدن هزینههای عملیاتی تزریق شود.