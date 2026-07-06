برخی از شهروندان و کهنه سربازان آمریکایی با انتشار ویدئوهایی در فضای مجازی اقدام به آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی کردند.

به آتش کشیدن پرچم صهیونی از سوی شهروندان و کهنه سربازان آمریکایی

به آتش کشیدن پرچم صهیونی از سوی شهروندان و کهنه سربازان آمریکایی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما شهروندان و کهنه سربازان آمریکایی در فضای مجازی ویدئوهایی منتشر کردند که در آنها پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند.

به آتش کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی از سوی کهنه سرباز بازمانده کشتی لیبرتی

کهنه سرباز آمریکایی بازمانده از کشتی مورد هدف قرار گرفته اطلاعاتی و تحقیقاتی آمریکایی «لیبرتی» از سوی رژیم اسرائیل، همزمان با چهارم ژوئیه روز تاسیس آمریکا، پرچم اسرائیل را به آتش کشید.

به گزارش وان ایندیا نیوز، فیل ترنی، کهنه سرباز آمریکایی که در جنگ شش روزه در کشتی اطلاعاتی و تحقیقاتی یو اس اس لیبرتی حضور داشت و با حملات اسرائیل در سال ۱۹۶۷، این کشتی هدف قرار گرفت، در سالروز ۲۵۰ سالگی آمریکا پرچم اسرائیل را به آتش کشید. کشتی یواس‌اس لیبرتی (USS Liberty) کشتی اطلاعاتی و تحقیقاتی نیروی دریایی آمریکا بود که در هشتم ژوئن ۱۹۶۷ (۱۸ خرداد ۱۳۴۶) طی جنگ شش‌روزه، هدف حمله اشتباهی جنگنده‌ها و قایق‌های اژدرافکن نیروی هوایی اسرائیل قرار گرفت.

به آتش کشیدن پرچم اسرائیل در جشن ۲۵۰ سالگی آمریکا

برخی از شهروندان آمریکایی در جشن ۲۵۰ سالگی تاسیس آمریکا، سیگارهایشان را با آتش زدن پرچم اسرائیل روشن کردند.

به گزارش رویا نیوز، همزمان با جشن‌های ۲۵۰ سالگی آمریکا (چهارم ژوئیه)، برخی از آمریکایی‌ها با آتش زدن پرچم اسرائیل، سیگار‌های خود را با این آتش روشن کردند. این ویدئو در فضای مجازی مورد توجه مخاطبان زیادی قرار گرفته است.